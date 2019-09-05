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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Решение о строительстве "Дальневосточного СПГ" принято, проект планируется реализовать в рамках проекта "Сахалин-1", сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

"Да, "Сахалин-1", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.

Рассматривалось несколько вариантов монетизации газа с этого проекта. Первый — строительство нового завода "Дальневосточный СПГ" "Роснефти" в районе поселка Де-Кастри, второй — продажа газа для третьей очереди на действующем заводе СПГ "Сахалина-2" (в операторе проекта Sakhalin Energy 50% принадлежит "Газпрому").

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.