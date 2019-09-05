ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Роснефть" и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии рассмотрят совместные проекты, в частности, в нефтехимии в России и третьих странах, а также реализацию потенциальных СПГ-проектов, сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.

Стороны в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о создании совместного координационного комитета, который будет способствовать развитию стратегического сотрудничества и реализации новых проектов, отмечается в сообщении.

"Стороны рассмотрят возможности участия в совместных проектах по геологоразведке и разработке нефтегазовых месторождений, а также развитию нефтехимического бизнеса в России и третьих странах. Кроме того, комитет изучит перспективы дальнейшего сотрудничества в области поставок нефти, реализации потенциальных СПГ-проектов и др." — также говорится в пресс-релизе.

"Япония и Россия имеют большой потенциал сотрудничества в энергетической сфере. "Роснефть" является надежным поставщиком энергоресурсов в Японию, при этом японские партнеры уже более двух десятков лет участвуют в разработке нефтегазовых месторождений проекта "Сахалин-1". Надеюсь, что подписанный сегодня меморандум позволит "Роснефти" и японским компаниям выстроить интегральное сотрудничество по всей технологической цепочке", — приводятся в пресс-релизе слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.