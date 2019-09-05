ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. План Федеральной сетевой компании по объёму заимствований в 2019 году составляет 27 миллиардов рублей, но с учётом итогов полугодия в случае привлечения они будут заметно меньше, сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Объем заимствований по бизнес-плану на этот год составляет 27 миллиардов рублей. С учетом сильных финансовых результатов первого полугодия ожидаю, что он будет заметно меньше", — сказал Муров.

По его словам, речь идёт об облигациях в рублях.

"Привлечение средств может потребоваться в четвертом квартале. Инструменты традиционные – рублевые облигации", — пояснил Муров.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.