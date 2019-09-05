ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. ВТБ ставит задачу после окончания форвардного контракта с "Русгидро" продать пакет акций компании стороннему инвестору, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума.

Ранее в четверг "Русгидро" и ВТБ подписали соглашение о продлении форвардного контракта на три года — до 2025 года, форвардная ставка будет снижена на 0,5% годовых. Стороны подписали соглашение о намерениях по улучшению условий форвардного контракта в рамках ВЭФ.

"Сделка действительно важная… Мы сейчас принимаем решение по облегчению долговой нагрузки дальнейшей, снижению ставки. У нас ставка плавающая,и в перспективе, если будет снижаться ключевая ставка, может, и завтра, это в дальнейшем поможет снизить долговую нагрузку по данному контракту", — сказал Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы приветствует это соглашение и считаем, что это позволит дать дополнительные средства "Русгидро", в том числе, и для стабилизации дивидендных платежей, чего компания хочет, и для повышения стоимости акций компании, имея ввиду все-таки, что в концовке этой сделки у нас есть задача продать акции стороннему инвестору", — сказал Костин.

"Русгидро", чтобы решить проблемы с долгами своей дальневосточной "дочки", в конце 2016 года одобрила допэмиссию в пользу ВТБ на 40 миллиардов рублей и продажу банку казначейских акций за 15 миллиардов рублей. В марте 2017 года компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил 13,5% "Русгидро".

По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) закончится контракт, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. Дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.