МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Президент "Транснефти" Николай Токарев ответил на предложения "Роснефти", прозвучавшие в связи с ЧП с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба"; Токарев, в частности, не согласен тем, что для НПЗ вредна нефть с содержанием хлорорганики (ХОС) в 6 ppm (частей на миллион).

Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву предложил с помощью независимых инспекторов следить за качеством нефти в РФ. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин по сути поддержал привлечение за счет нефтедобытчиков независимых инспекторов, лишь бы это были представители известных мировых компаний. "Роснефть" назвала комментарий Демина неуважительным по форме и выступила против подмешивания загрязненной нефти к чистой. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял РИА Новости, что "Транснефть" должна извиниться. По словам главы Минэнерго Александра Новака, спор будет урегулирован в рабочем порядке.

"Если сейчас вспомнить, как наши коллеги в Польше в Lotos работают, то они совершенно однозначно заявили, что это (подмешивание грязной нефти к чистой — ред.) совершенно безопасный, естественный вариант нормализации нефти, которая оказалась некондиционной. Все разговоры о том, что нормы нужно снизить до 1 ppm (это одно из предложений Шредера — ред.) — пусть они сначала обеспечат этот уровень, а мы посмотрим, как у них это получится", — прокомментировал Токарев в интервью газете "Коммерсант".

"Это самый настоящий блеф. Есть ГОСТ и техрегламенты, которые предусматривают такую норму, а мы работаем гораздо ниже такого уровня", — ответил Токарев на вопрос, действительно ли НПЗ не готовы принимать нефть с хлорорганикой около 6 ppm, как отмечала "Роснефть".

Нынешние заявления продолжают дискуссию двух компаний. В начале июня глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на компанию и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.