ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" и его партнеры в рамках Восточного экономического форума подписали протокол о принятии окончательного инвестрешения по "Арктик СПГ-2", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Подписи под протоколом поставили председатель правления и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, представительный директор и председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима, председатель правления – главный исполнительный директор JOGMEG Тэцухиро Хосоно. Ранее протокол уже был подписан руководством Total, CNPC и CNOOC.

"Громадное спасибо партнерам… У меня уже нет сомнений, что план реализации проекта будет выполнен. И, конечно, без поддержки наших правительств такие проекты реализовать практически невозможно", — заявил Михельсон.

"Арктик СПГ-2 " — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, остальных — 2024 и 2025 годы. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).