ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российские энергетические компании сталкиваются с рядом проблем в своей деятельности во Вьетнаме, но все они разрешимы, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) по итогам встречи с вьетнамскими коллегами.

"У нас есть несколько проблемных сюжетов, связанных со строительством станции "Лонг-Фу-1", некоторых вопросов работы российских компаний нефтегазового сектора во Вьетнаме, но они все разрешимы, это текущая повестка работы", — сказал он.

Так, компания "Силовые машины" строит ТЭС "Лонг-Фу-1" (два энергоблока по 600 МВт) по EPC-контракту стоимостью 930,6 миллиона долларов, в рамках которого отвечает за проектирование и поставку основного оборудования, организацию финансирования. Вьетнамская PTSC занимается общестроительными работами стоимостью 204 миллиона долларов. Заказчик проекта — государственная Petro Vietnam (PVN).

В октябре СМИ сообщали, что этот проект столкнулся с проблемами из-за санкций США. "Силовые машины" в январе 2018 года попали в черный список (SDN List) минфина Штатов, и теперь американским гражданам и компаниям запрещено заключать с ними сделки. По данным газеты "Коммерсант", компания отмечала, что из-за этих санкций проект покинули более полутора десятков крупных контрагентов, включая американскую GE, и это может увеличить стоимость контрактов и сдвинуть сроки строительства.

В марте стало известно, что "Силовые машины" не исключают изменения условий либо полного расторжения контракта на строительство ТЭС во Вьетнаме.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.