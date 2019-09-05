ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михильсон уверен, что в 2024 году у компании будет возможность круглогодично вывозить СПГ со своих арктических проектов в восточном направлении Северного морского пути (СМП), которое обеспечивает наиболее быстрый доступ к рынкам АТР.

"У нас не будет проблем с вывозом, вопрос — когда мы сумеем круглогодично ходить по СМП… Мы считаем, что 2023, максимум, 2024 год будет все ходить круглогодично", — сказал Михельсон журналистам на брифинге в рамках ВЭФ.

В апреле Миехльсон говорил, что "Новатэк" рассчитывает за счет ледоколов ЛК-60Я иметь возможность к 2024-2025 годам круглогодично ходить СМП.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На Балтийском заводе по заказу Росатома ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.

В августе Росатом и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я, которые станут, соответственно, третьим и четвертым серийными (а всего по счету — четвертым и пятым) отечественными судами этого проекта.