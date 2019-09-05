БАКУ, 5 сен /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель совета директоров компании BP Хельге Лунд обсудили на встрече в четверг в Баку перспективы развития сотрудничества в азербайджанском секторе Каспия.

"На встрече было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и BP, подчеркнуты роль развития нефтяной и газовой промышленности в диверсификации азербайджанской экономики, важность реализации крупных инфраструктурных проектов в Баку и регионах. Отметив, что в последний раз посещал с визитом Азербайджан в 2014 году, председатель совета директоров BP Хельге Лунд сказал, что стал свидетелем больших процессов развития, произошедших в Баку за минувший период. Подчеркнув, что 20 сентября будет отмечаться 25-летие "Контракта века", гость особо отметил роль этого проекта в развитии Азербайджана", — сообщила пресс-служба Алиева.

В пресс-службе добавили, что "в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в азербайджанском секторе Каспия".

Контракт на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" ("Контракт века") был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке АЧГ до 2050 года. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, Chevron – 9,57%, Inpex – 9,31%, Equinor – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31%.