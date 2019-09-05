КИЕВ, 5 сен /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, в ходе которой стороны обсудили вопрос поставок американского сжиженного газа на Украину.

"Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок на Украину энергоносителей путем налаживания их поставок из США. Собеседники положительно отметили подписанный меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа", — сообщила пресс-служба президента Украины.

В пресс-службе отметили, что Зеленский поблагодарил американскую сторону "за последовательное противодействие проекту "Северный поток-2" и выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, которые принимают в нем участие".

Зеленский также отметил, что намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.

Польский энергетический концерн PGNiG в августе сообщил, что будет до конца текущего года продавать Украине газ, закупаемый в США. Американский СПГ, прибывающий на терминал в Свиноуйсьце, будет закачиваться в польскую систему после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

В конце августа Польша, США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в поставках газа. Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша сможет поставлять 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, сейчас же возможны поставки в объеме около 1,5 миллиарда кубометров.