КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Украина презентовала Еврокомиссии в Брюсселе модель отделения оператора газотранспортной системы, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС и обсудила с представителями Еврокомиссии шаги, которые Украина планирует осуществить для своевременного завершения анбандлинга (разделения добывающего и газотранспортного бизнеса — ред.)", — сообщила пресс-служба.

Министр Алексей Оржель добавил, что он возглавит украинскую делегацию на трехсторонних консультациях по газу.

"Мы уверены, что благодаря медиации Еврокомиссии будет найдено конструктивное решение, которое будет полностью соответствовать европейскому законодательству. Я буду возглавлять украинскую делегацию, наша команда уже активно готовится", — цитирует Оржеля пресс-служба.

Ранее замминистра энергетики Украины Наталия Бойко подтвердила, что новый раунд трёхсторонних консультаций с РФ и ЕС по газу состоится 19 сентября.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние встречи по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок — более 10 лет, объемы — привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.

Министр энергетики РФ Александр Новак в июне после переговоров с Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.