МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России в оптимистичном прогнозном сценарии ухудшил ожидания по средней цене на нефть марки Urals — до 63 долларов за баррель в 2019 году и 65 долларов за баррель в 2020 году, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

Предыдущий прогноз регулятора предполагал цены на нефть в 70 долларов за баррель в текущем году и 75 долларов за баррель в следующем году.

При этом в 2021 году ЦБ по-прежнему ожидает среднюю цену нефти на уровне 75 долларов за баррель. В 2022 году, по прогнозам регулятора, цена будет также на уровне 75 долларов за баррель.

В минувшую пятницу Банк России понизил базовый прогноз по средней за год цене на нефть марки Urals на 2019 год с 65 долларов за баррель до 63 долларов за баррель. Кроме того, были понижены ожидания по этому показателю на 2020 год — они снижены до 55 долларов с 60 долларов за баррель, в 2021 году — до 50 долларов за баррель с 55 долларов за баррель. В 2022 году Банк России ожидает цену нефти в 50 долларов за баррель.