КАИР, 9 сен /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Для начала строительства атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море в Египте осталось получить одну лицензию, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел в Каире совещание с министром электроэнергетики страны Мухаммедом Шакером и главой управления АЭС Египта Амгадом аль-Вакилем при участии премьер-министра Мустафы Мадбули. Президент интересовался ходом подготовки к строительству АЭС, а также подчеркнул необходимость соблюдения высоких мировых стандартов безопасности на всех этапах реализации этого масштабного проекта.

"Процесс строительства, связанный с реактором, начнется во второй половине 2020 года. Осталось получить только разрешение (лицензию) на строительство. Уже выдана лицензия на приемку площадки, утвержден предварительный отчет о безопасности и отчет о воздействии на окружающую среду", — сказал Айман Хамза.

Он также отметил важность проходящего сейчас подготовительного этапа проекта. "Проходящие сейчас подготовительные работы очень важны, они включают строительство жилья и административных зданий. Это занимает всего два-два с половиной года, а затем в начале второй половины 2020 года начнется строительство", — сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что планируемые сроки начала строительства соблюдаются. "Это означает, что заливка бетона начнется в июле будущего года", — заключил Айман Хамза.

АЭС, которая строится в Египте с участием РФ, будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время проект проходит процедуру лицензирования.

Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года, когда в Каире были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли.