МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 8 сентября составил 18,891 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,43%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ вырос до 61,04% с 60,76% в предыдущий день.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. По оценке главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, в связи с этим Украине необходимо накопить больше газа в хранилищах к отопительному сезону 2019-2020 годов — 20 миллиардов кубометров.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.

Министр энергетики РФ Александр Новак в июне говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну, при этом одним из ключевых моментов для достижения договоренностей является разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза".

Новый раунд трехсторонних переговоров РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе, сообщал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.