ВАРШАВА, 10 сен — ПРАЙМ. Решение суда ЕС по газопроводу Opal должно увеличить транзит "Газпрома" через Украину минимум на 12,5 миллиарда кубометров в год, заявил на пресс-конференции председатель правления польской PGNIG Петр Вожняк.

Ранее во вторник суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, расширяющее доступ "Газпрома" к мощностям Opal, как нарушающее принцип энергетической солидарности.

"Газопровод, который идет через Украину, имеет неиспользованные возможности. Это (решение суда – ред.) изменяет переговорную ситуацию Украины. Переговорная позиция Украины улучшится. Объем транспортировки газа должен вырасти минимум на 12,5 миллиарда кубометров", — сказал глава польской компании.

"Еврокомиссия должна уведомить немецкого регулятора об этом вердикте. После чего должен прекратить действие четырехсторонний договор с участием регулятора, "Газпрома", "Газпром-экспорт" и оператора Opal", — сказал Вожняк.

"В результате транспортировка газа по газопроводу Opal должна сократиться до 43 миллиардов с 60 миллиардов кубометров. Мы надеемся на такое снижение и рассчитываем на то, что такой будет эффект решения суда ЕС", — заявил глава польской компании. Позже он уточнил, что речь идет о совокупных мощностях газопроводов Opal и Nel, которые принимают газ "Северного потока".

По его мнению, решение суда говорит о том, что "в первый раз энергетическая солидарность выразилась в конкретных действиях, а не ограничилась уровнем пустословия".

Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. Претензии Польши поддержали Литва и Латвия.