МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Суд ЕС вынес решение об использовании газопровода Opal не в пользу "Газпрома". Он отменил предыдущее решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%. Это объясняется нарушением принципа энергетической солидарности и диверсификации поставок. Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из "Северного потока" в Германии, долгое время был загружен не полностью, и лишь в октябре 2016 года ЕК одобрила расширение доступа "Газпрома" к Opal. Однако в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что принятое ЕК решение противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. Претензии Польши поддержали Литва и Латвия.

Глава ведомства Кшиштоф Тхужевский, комментируя решение суда ЕС отметил, что оно "прекращает монополию "Газпрома" в Европе" и "имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину". Учитывая ограниченную возможность использования газопровода Opal, "Газпром" будет вынужден сократить использование "Северного потока", что, вероятно, не позволит полностью отказаться от транзита газа через Украину, указал он. В компании PGNiG подсчитали, что решение по газопроводу Opal должно увеличить транзит "Газпрома" через Украину минимум на 12,5 млрд кубометров в год. То есть, по "Северному потоку" пойдут не 60 млрд кубов в год, а 43 млрд кубов.

ДАВНИЕ СПОРЫ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", оценили данное решение весьма скептически. Учитывая давнюю историю натянутых отношений между "Газпромом" и Польшей, такие шаги со стороны польской стороны не выглядят неожиданно, считает аналитик по нефтегазовому сектору и электроэнергетике Atonline Limited Ангелина Глазова.

Согласно третьему энергопакету ЕС, поставщик газа должен быть, во-первых, отделен от компании, ответственной за трубопроводную инфраструктуру, а во-вторых, не может иметь монопольный 100% доступ к трубопроводным мощностям. Разумеется, в этом контексте действует множество поправок, и частичное изменение общих правил возможно – это доказывает, в первую очередь, то, что "Газпрому", пусть и не сразу, но удалось повысить загрузку своего трубопровода "Северный поток" до максимума. В таком свете решение суда о запрете полного использования мощностей Opal для "Газпрома" не обязательно будет финальным, и в теории может быть обжаловано, полагает она.

Шансы на это довольно велики, поскольку основания для решения выглядят довольно шатко, рассуждает замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. Еврокомиссия якобы не изучила влияние монополизации Opal на безопасность газоснабжения Польши и тем самым нарушила принцип энергетической солидарности.

"То есть, ЕК, по мысли трибунала, должна была в решении написать, что новый режим использования газопровода не оказывает негативного влияния на безопасность газоснабжения Польши. А потом и всех остальных стран-членов вплоть до Мальты. Это явное доведение нормы права до абсурда", — считает он.

Газопровод уже более трех лет эксплуатируется в полном режиме, и никакого негативного влияния на безопасность Польши или любого другого члена ЕС не оказывает, а только позитивное. Поэтому с формальной точки зрения ничто не мешает ЕК заново утвердить соглашение регулятора с оператором газопровода, полагает эксперт.

Если решение не будет изменено, у России не получится вывести газопровод Opal из-под действий энергопакета ЕС, согласно которому 50% газопровода должно принадлежать третьим лицам, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Газпром" данная ситуация не устраивает, так как являясь единственным поставщиком газопровода "Северный поток", он может столкнуться как с лишними расходами, так и с махинациями в регулирования трафика. Понимая, что ситуация является спорной, к транзиту может быть подключен дублер Opal — газопровод EUGAL, который в свою очередь может также дать нужную мощность", — полагает он.

ДЕНЬГИ И ПОЛИТИКА

Последствия "отлучения" "Газпрома" от Opal могут быть неприятными, как для "Газпрома", так и для самой Европы с точки зрения обеспечения ее энергоресурсами, полагают эксперты. Opal, проходящий на территории Германии, служит для связи "Северного потока" с газотранспортной системой Европы. Этот газопровод важен для поставок газа из Германии в Австрию и далее по странам Европы, поэтому в теории ограничение на использование его мощностей для "Газпрома" может подразумевать снижение поставок, если не будут оперативно найдены пути их перенаправления – это особенно актуально в условиях как никогда высокой заполненности европейских ПХГ, говорит Глазова.

"В долгосрочном плане мы не видим в Европе крупных игроков, которые могли бы заполнить высвобождающиеся при снижении доли "Газпрома" в загрузке Opal. А учитывая заинтересованность Европы в сохранении доступа к стабильным поставкам газа из России, которые к тому же более конкурентоспособны по цене по сравнению с СПГ благодаря низким издержкам, ситуация может развернуться", — прогнозирует она.

По мнению Гривача, если, хотя бы временно, мощность "Северного потока" будет ограничена, это приведет к росту цен на газ в Европе, а в условиях транзитной неопределенности по Украине – еще и к проблемам с газоснабжением европейских потребителей.

Однако эксперты сходятся во мнении, что решение вопроса лежит не в экономической, а в политической плоскости. В сентябре должны начаться переговоры по украинскому транзиту, в которых будут использоваться все козыри, в том числе, допуск "Газпрома" к европейским газопроводам. "Активное использование трубопровода Opal "Газпромом" снизило бы роль Украины в газовом вопросе, но сейчас ситуация в отношениях с Россией меняется, думаю, что вопрос теперь так остро не стоит", — говорит Тимофеев.

Однако такой поворот действительно может добавить дополнительное давление на российскую сторону при обсуждении объемов транзита, считает Глазова. "Газпром", разумеется, будет заинтересован в минимизации транзитных объемов, однако неопределенность со сроками ввода "Северного потока-2" (задержка разрешения от Дании), к которой теперь добавляется вопрос о доступной "Газпрому" мощности Opal, не способствует упрощению процесса переговоров по транзиту с 2020 года, полагает она. Таким образом, решение будет затягиваться до последнего, уверена эксперт.