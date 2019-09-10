МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе своей первой встречи обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+, говорится в сообщении российского министерства.

"Обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества, в том числе по линии ОПЕК+", — говорится в сообщении по итогам встречи, прошедшей во вторник.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила, что новым главой министерства энергетики назначен сын короля — принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал Халид аль-Фалих.