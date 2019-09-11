БРЮССЕЛЬ, 11 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия оценит решение Суда ЕС по газопроводу Opal, а затем решит, как действовать дальше, ответил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович на вопрос о возможности подачи апелляции на это решение суда.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Решение было одобрено только вчера… Мы проанализируем его в деталях, а затем мы решим, каким будет дальнейший курс действий", — сказал Шефчович на пресс-конференции в среду.