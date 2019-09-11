БЕРЛИН, 11 сен — ПРАЙМ. "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности трубопровода, согласно решению Суда ЕС, вынесенному во вторник, заявили РИА Новости в среду в Федеральном сетевом агентстве Германии.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Это газопровод принимает российский газ из "Северного потока".

"Федеральное сетевое агентство призвало компании исполнить решение суда… Транспортировка газа "Газпрома" на эксплуатируемом участке трубопровода Opal должна быть сокращена до половины его мощности", — заявили в агентстве.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии — от 2009 года. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиардов кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.