МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение Суда ЕС о сокращении транспортировки "Газпромом" газа по газопроводу Opal не ослабит позицию России на трехсторонних переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа, заявил РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

"Не думаю, что это ослабит российскую переговорную позицию. Она, как уже неоднократно говорили представители руководства страны и "Газпрома", довольна проста. Условия транзита должны быть экономически обоснованы, конкурентоспособны и безопасны, а споры должны быть урегулированы", — сказал аналитик. "Другое дело, что у украинской стороны может возникнуть ощущение вседозволенности и они попробуют вести переговоры неконструктивно. Это может затруднить достижение компромисса", — добавил он.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто. Новый раунд трехсторонних контактов запланирован на 19 сентября в Брюсселе.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация вокруг Opal не окажет заметного влияния на процесс закачки "Газпромом" газа в европейские подземные хранилища, так как они заполнены уже на 94%. "С другой стороны, снижение предложения российского газа после начала отопительного сезона повлечёт более значительный рост цен на хабах в Европе, чем он мог бы быть при полной загрузке трубы", — отметил Гривач.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии — от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.