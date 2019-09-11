МЕХИКО, 11 сен /ПРАЙМ/. Министерство финансов Мексики сообщило, что направит дополнительные 5 миллиардов долларов США для докапитализации государственной нефтегазовой группы Pemex.

"Правительство Мексики внесет в уставной капитал Petroleos Mexicanos (Pemex) сумму в мексиканских песо, эквивалентную 5 млрд долларов США. Этот шаг является частью плана правительства по укреплению финансовой стабильности Pemex, улучшению показателя рентабельности компании и стратегическим долгосрочным вкладом в мексиканскую экономику", — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Поддержка Pemex заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Опубликованный в начале сентября проект бюджета Мексики на 2020 год включает выделение 4,3 млрд долларов на докапитализацию Pemex, а также снижение налоговой нагрузки. Ранее власти Мексики объявили о намерении снизить фискальную нагрузку на Pemex на 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов) в 2020-2021 годах.

Докапитализация нефтяного гиганта со стороны государства была объявлена одновременно с сообщением об очередном выпуске облигаций Pemex со сроком погашения 7, 10 и 30 лет на сумму 15 миллиардов долларов. Согласно опубликованному плану компании, государственные средства будут использованы для рефинансирования облигаций со сроком погашения в 2020-2023 годах, а также краткосрочных долговых обязательств.

По итогам второго квартала 2019 года задолженность компании превышала 104 млрд долларов. При поддержке правительства Pemex намерена к 2024 году увеличить добычу с 1,7 до 2,7 миллиона баррелей в день.