ГАВАНА, 12 сен /ПРАЙМ/. Россия и Куба по итогам заседания рабочей группы подписали протокол о сотрудничестве в сфере металлургии, модернизации воздушного флота, автосборочного производства и в строительной сфере.

С визитом на Кубу приехал замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, который принял участие во встрече рабочей группы по экономике, торговле и науке межправительственной комиссии двух стран.

"Сотрудничество России и Кубы приносит плоды, мы уже начинаем видеть результаты в торговом обороте", — заявил РИА Новости замминистра промышленности Кубы Хосе Гаспар Альварес.

В ходе встречи, в частности, обсуждалась тема модернизации металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". Несколько лет назад правительство РФ одобрило предоставление Кубе государственного экспортного кредита для этого проекта.

Со своей стороны, Осьмаков отметил, что Россия предложила включить в повестку дня продвижение солнечной энергетики, производство сельхозтехники.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что премьер-министр Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре.