АБУ-ДАБИ, 12 сен — ПРАЙМ. Совместные действия стран ОПЕК+ продолжают положительно влиять на мировой рынок нефти, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на открытии заседания министерского мониторингового комитета сделки (JMMC).

"Наши совместные действия продолжают оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового нефтяного рынка", — сказал Новак.

"Ключевой задачей остается приверженность всех стран к необходимости исполнения тех обязательств, которые на себя взяли страны сделки ОПЕК+", — добавил министр.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг в Абу-Даби обсудит выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке. В комитет входят представители Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана, России, Саудовской Аравии.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.