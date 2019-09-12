МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Средние розничные цены бензина и дизельного топлива в России с 3 по 9 сентября не менялись третью неделю подряд, оставаясь на уровне 44,6 рубля и 46,15 рубля за литр соответственно, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным статистического ведомства, к 9 сентября средняя розничная цена бензина марки Аи-92 оставалась на уровне 42,23 рубля за литр, марки Аи-95 — 45,66 рубля за литр, марки Аи-98 — 51,47 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ. "Наиболее заметное – в Улан-Удэ, где прирост цен составил 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Севастополе – на 0,3% и Симферополе – на 0,2%", — говорится в материалах ведомства.

В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на автомобильный бензин не изменились.

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.