АБУ-ДАБИ, 12 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что планирует в пятницу обсудить ситуацию с ограничением доступа "Газпрома" к газопроводу Opal после решения Суда ЕС, в том числе с самой российской компанией.

"Планируем. Конечно, планируем. Уже завтра будем обсуждать", — ответил он журналистам на вопрос, планирует ли вице-премьер в ближайшее время обсуждать эту ситуацию, в том числе с "Газпромом", для выработки совместного плана действий.