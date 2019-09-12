МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ распорядилось продать компании ООО "РН-Актив" ("дочка" "Роснефти") акции двух научных институтов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Росимуществу в 6-месячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить проведение следующих мероприятий: оценка акций; заключение с покупателем договора купли-продажи акций по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и с учетом затрат на проведение оценки акций; передача акций покупателю после их полной оплаты покупателем и зачисления соответствующих денежных средств на счет Казначейства России", — говорится в документе.

В частности, в перечень АО, акции которых предлагаются к продаже "РН-Активу", входят Институт геологии и разработки горючих ископаемых (Москва) и Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископаемых (Самара).

"РН-Актив" — дочерняя структура "Роснефти", на балансе которой находятся научно-исследовательские институты компании.