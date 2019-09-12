КИЕВ, 12 сен — Премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии заявил, что Киев намерен присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году ", — приводит слова Гончарука пресс-служба кабмина.

Также он отметил, что Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах. "Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", — заявил премьер.

Также Гончарук добавил, что правительство заинтересовано глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управлении государством.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей.