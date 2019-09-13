МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из РФ, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, партия СПГ с проекта "Ямал СПГ" "Новатэка" была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду.

По словам собеседников газеты, Total выступила продавцом, а покупателем стала литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis). Ignitis раскрывала в январе, что заключила соглашение с Total по поставке одного груза на спотовой основе, который должен был поступить в начале третьего квартала. Однако источник, близкий к Ignitis, говорит, что груз Stena Clear Sky, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

В Total и Achema не предоставили комментарий изданию, в Ignitis заявили, что не комментируют сделки по СПГ.

По словам собеседников газеты, цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около 142 долларов за тысячу кубометров). Именно к NBP привязан основной контракт, по которому Литва получает газ от норвежской Equinor.

Как отмечает издание, в этом году закупки СПГ Литвой выросли (на 70% за январь-август) из-за снижения цен, причем значимую роль начал играть российский СПГ — поставки небольшими танкерами со среднетоннажного проекта "Новатэка" в Высоцке, которые осуществляются через трейдеров. Однако до сих пор Литва не получала крупнотоннажные грузы российского СПГ.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).