ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Газовая компания Pacific Gas and Electric заплатит 11 миллиардов долларов страховым компаниям за разрушительные пожары в Калифорнии, которые, по данным расследования, были по крайней мере частично вызваны упущениями компании, говорится в сообщении Pacific Gas and Electric.

Таким образом будут покрыты до 85% всех страховых заявлений по пожарам 2018 года на севере Калифорнии, в результате которых погибли 86 человек.

Ранее компания уже договорилась выплатить 1 миллиард долларов по иску местных властей.

Pacific Gas and Electric признала, что в пожарах виновато ее оборудование, которое вызывало искрение, приводившее к возгоранию. Компания подала заявление о банкротстве.

Новости о достижении договоренностей со страховыми компаниями вызвали резкий рост акций компании.