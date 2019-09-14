МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Газпром" снижает поставки газа через газопровод Opal, принимающий "голубое топливо" из "Северного потока", поскольку Суд ЕС на текущей неделе ограничил доступ российской компании к его мощностям, свидетельствуют данные оператора Opal Gastransport GmbH.

На начало газовых суток поставки газа через точку входа в Opal из "Северного потока" в Грайфсвальде снизились до 36,38 миллиона КВт.ч (около 3,2 миллиона кубов в час), тогда как днем ранее в это время показатель составлял 42,76 миллиона КВт.ч (около 3,8 миллиона кубов в час).

Вместе с тем, чуть увеличились поставки газа из "Северного потока" по газопроводу Nel, который вместе с Opal принимает российское "голубое топливо" из магистрали. На начало газовых суток они составляют 32,69 КВт.ч (около 2,9 миллиона кубов) тогда как днем ранее они были на уровне 29,16 КВт.ч в это же время (2,6 миллиона кубов в час).

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.