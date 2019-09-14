КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь "Газпрому" в доставке нужных объёмов газа в Европу, заместив услуги газопровода OPAL.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.

"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся", — написал Коболев на странице в Facebook.