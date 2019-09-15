ДАМАСК, 15 сен – ПРАЙМ. Иракские власти опровергли утверждения ряда СМИ о том, что территория страны использовалась для запуска беспилотников, атаковавших нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на субботу.

"Ирак опровергает сообщения в ряде СМИ и соцсетей о том, что территория страны использовалась для атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии с помощью БПЛА. Ирак подчеркивает, что согласно конституции обязывается не допускать использования своей территории для агрессии против своих соседей, братьев и друзей, а иракское правительство будет жестко реагировать на тех, кто пытается нарушить конституцию", — говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака.

Отмечается, что власти Ирака сформировали комитет, который будет отслеживать сообщения и последние события в связи с ситуацией.

В заявлении власти призвали стороны конфликта в Йемене найти мирное решение проблемы, так как военный вариант лишь усложнит ситуацию. Багдад призвал отказаться от "взаимных атак, наносящих значительный урон объектам и уносящих жизни людей".

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.