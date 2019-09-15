МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия, прервавшая около половины добычи свой нефти из-за атак беспилотников на объекты Saudi Aramco, вероятно, в течение нескольких дней или даже недель сможет удержать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Госнефтекомпания королевства Saudi Aramco в субботу сообщила, что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения не называются. Из этого следует, что из мировой добычи нефти на неопределенный срок выпало около 6% от общего объема.

"В течение нескольких дней или даже недель Саудовская Аравия, вероятно, сможет поддерживать экспорт на нормальном уровне за счет товарных запасов, однако их точный объем на текущий момент неизвестен", — сказал эксперт. По мнению Маринченко, Эр-Рияд попытается восстановить добычу нефти в максимально возможные сроки, чтобы не допустить срыва IPO Saudi Aramco и продемонстрировать эффективность в разрешении форс-мажорных ситуаций.

При этом проблематичность ситуации заключается еще и в том, что именно Саудовская Аравия обладает крупнейшими в мире свободными производственными мощностями. Вне королевства этот показатель в мире не превышает 2-2,5 миллиона баррелей в день, подчеркивает эксперт.

"Причем значительная часть этого объема приходится на Иран, который вряд ли теперь сможет рассчитывать на снятие американского эмбарго — госсекретарь (США Майк — ред.) Помпео обвинил в атаке Иран", — сообщил Маринченко.

"Цены на нефть после открытия площадок в Азии начнут расти, масштабы роста будут зависеть от доступной на этот момент информации. Вне зависимости от того, как быстро удастся справится с последствиями инцидента, в ценах на какое-то время может появится "геополитическая премия", — заключил эксперт.