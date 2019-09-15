МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.

"Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка… Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей… президент "разумеется, в курсе этих событий", — сказал он газете "Ведомости".

По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к РФ после атаки. "Не известно — нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", — добавил Песков.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.