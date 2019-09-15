МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Цена нефти марки Brent на торгах в понедельник может подскочить до 65-67 долларов за баррель на фоне атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, прокомментировал РИА Новости генеральный директор АО "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco в субботу сообщила, что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения не называются. Из этого следует, что из мировой добычи нефти на неопределенный срок выпало около 6% от общего объема. Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что на восстановление поставок нефти могут потребоваться недели.

"Завтра можно ожидать ценового скачка к 65-67 долларам за бочку Brent (с около 60 долларов за баррель на закрытии торгов в пятницу — ред.), но существует определенная вероятность того, что на выручку может прийти Америка со своими коммерческими запасами и ОПЕК, которые теперь точно могут не провести дополнительных снижений (добычи — ред.), так что загадывать на дальнюю перспективу пока преждевременно", — считает Назаралиев.

Несмотря на заявления официальных представителей Саудовской Аравии о том, что уже в ближайшее время перебои в добыче нефти удастся устранить, объективных данных о повреждениях нефтеперерабатывающему производству, нанесенных в результате налета, нет, отметил эксперт.

"Сегодня внутри дня звучали разные мнения на эту тему, общее настроение — негативное, многие отмечают, что инфраструктура в Абкайке пострадала сильнее, чем это представляют власти, а значит и перебои с поставками окажутся значительно длительнее. В свою очередь успокаивает рынки и одновременно нагнетает нервозность тот факт, что атаки стали уже "привычным делом", но их частота, агрессивность, техническая оснащенность и эффективность заставляют задуматься о существовании полномасштабного скрытого конфликта в регионе с участием третьих сил, а это значит, что рынки будут еще неоднократно реагировать на такие события", — считает эксперт.