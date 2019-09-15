МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов на нефтяную инфраструктуру, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

"Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти… к завтрашнему дню", — заявил один из чиновников.

"Ситуация определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдем в обычный режим", — добавил чиновник.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.