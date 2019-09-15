МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Масштаб и точность атак на саудовские нефтяные объекты дают основания предположить, что они осуществлялись не со стороны Йемена, а с северо-запада, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, ранее заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

"Нет сомнений, что ответственность за это несет Иран. Как ни крути, этого нельзя отрицать. Других вариантов нет. Доказательство указывает только на то, что за это ответственен Иран", — заявил источник агентства.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.