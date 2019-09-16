МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Журнал Forbes снова поместил "Лукойл" на первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России, выручка корпорации в прошлом году составила 8,036 триллиона рублей, более чем в четыре раза превысив выручку "Сургутнефтегаза" (1,867 триллиона), который оказался на второй строчке.

Третье место в рейтинге с показателем 1,533 триллиона рублей заняла компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". На четвертое место, как и в прошлом году, журнал поместил "Магнит", один из крупнейших российских ритейлеров, с выручкой 1,237 триллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с выручкой 910,5 миллиарда рублей.

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ "Новатэк" занял шестое место — 831,8 миллиарда рублей. Далее следует металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (806,4 миллиарда рублей) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 756,7 миллиарда рублей). Девятое место у "Норильского никеля", его выручка достигла 733,1 миллиарда рублей. Замыкает первую десятку группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибьюции и логистики товаров повседневного спроса (706,7 миллиарда рублей).

Всего в рейтинг вошли 200 частных компаний, общая рублевая выручка которых, по данным журнала, за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 триллиона рублей. Из 200 участников рейтинга лишь 19 показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что самый большой рост (в среднем на 60,2%), как и в прошлом году, продемонстрировали угольные компании — цены на уголь в 2018 году продолжали расти и за год в среднем выросли на 10%. На втором месте со средним ростом 40,8% оказались строители — 2018 год стал рекордным по продажам квартир, отмечает издание.

Как поясняет Forbes, в список включены компании, которые контролируют частные собственники (более 50%). Дочерние российские предприятия глобальных конгломератов в рейтинг не вошли, но его участниками также стали компании, созданные в РФ иностранцами для работы на местном рынке, или зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.

Компании ранжируются по выручке 2018 года. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов. Предпочтение отдано данным по МСФО. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями, также использовались данные Федеральной налоговой службы России и Росстата, представленные в системе СПАРК.