КИЕВ, 16 сен — ПРАЙМ. "Укртранснафта" уже получила от "Транснефти" 3,5 миллиона евро в счет компенсации за попадание некачественной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба", сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Ранее совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" на уровне 15 долларов за баррель некондиционной нефти. "Укртранснафта" 13 августа сообщала, что получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,9 миллиона евро за попадание некачественной нефти в "Дружбу".

"С мая по сентябрь "Укртранснафта" получило 3,5 миллиона евро от ОАО "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участка нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений", — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Сумма компенсации неокончательная, так как "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснафты", отметили в компании.

"Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснафта", — говорится в сообщении.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".