МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия закрыла нефтяной трубопровод на Бахрейн после того, как в субботу были произведены атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты", — говорится в сообщении.

Трубопровод до бахрейнского НПЗ BAPCO перекачивает 220-230 тысяч баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки. Отмечается, что этот НПЗ работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 миллионов баррелей саудовской нефти.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".