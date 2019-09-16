МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Европейский суд по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2016 года, по которому "Газпром" получал право полностью использовать мощности газопровода OPAL. Решение принято в преддверии очередного раунда переговоров о транзите российского газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" при участии ЕК, который состоится 19 сентября. Ограничивая доступ российской компании к OPAL, Брюссель путем шантажа пытается заставить Москву заключить долгосрочное соглашение о транзите российского газа через Украину на выгодных для Киева условиях.

Транзит через Украину растет

По данным словацкого оператора Eustream, "Газпром" планирует увеличить прокачку газа через станцию Вельке Капушаны с 145,5 млн куб. м/сут. до 154,7 млн куб. м/сут.

Оператор газопровода OPAL — компания OPAL Gastransport — оперативно исполнила решение Европейского суда и 14 сентября с 7:00 мск ввела ограничения для "Газпрома". Прокачка по OPAL сократилась за выходные на 25% — до 25 млн куб. м/сут.

Российская компания перенаправила часть объема в трубопровод NEL, в который также поступает газ из "Северного потока". По данным западных агентств, загрузка NEL выросла на 11%, или на 7,5 млн куб. м/сут.

Однако NEL не может принять весь высвободившийся объем после ограничения доступа "Газпрома" к OPAL, поэтому вынужденно увеличен транзит через Украину. Сейчас ведется активная закачка в европейские подземные хранилища газа (ПХГ). До конца 2019 года – момента прекращения действия существующего транзитного договора с Украиной – "Газпром" должен закачать в свои европейские ПХГ 11,4 млрд куб. м – в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

Транзитный вопрос

Существующий российско-украинский договор о транзите завершится вместе с боем курантов на Спасской башне в полночь 31 декабря. Сейчас через Украину в дальнее зарубежье (европейские страны и Турцию) поставляется около половины экспортного объема "Газпрома". По данным "Укртрансгаза", в январе-августе этого года объем транзита составил 59,5 млрд куб. м, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Киев получает за транзит российского газа до $3 млрд ежегодно, что составляет примерно 2% украинского ВВП (по номиналу).

После обострения отношений между Киевом и Москвой украинская экономика зависит от финансовой поддержки Запада. Без западных кредитов "аграрная сверхдержава" обанкротится в течение года, максимум двух, уверены многие эксперты, в том числе украинские. Прекращение платежей за транзит российского газа приведет к ухудшению ситуации в украинской экономике. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил о приватизации государственной собственности, включая национальную газотранспортную систему (ГТС), ценность которой напрямую зависит от объема российского газа, который прокачивается по ней в Европу.

Запад стремится поддержать украинскую экономику за счет России и добиться от Москвы подписания нового транзитного договора, выгодного для Киева. От "Газпрома" требуют подписать долгосрочное соглашение о транзите газа в объеме 90 млрд куб. м ежегодно. Из этого объема 60 млрд куб. м/г российская компания обязана "транзитировать" на условиях "качай или плати" и еще 30 млрд куб. м/г могут быть использованы для поставок по краткосрочным контрактам. При этом, Киев намерен повысить транзитный тариф до европейского уровня, о чем неоднократно заявляли представители "Нафтогаза".

Критический объем

Если "Газпром" откажется от транзита через украинскую территорию, то Киев заставит российскую компания заплатить, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Но в случае подписания нового соглашения о транзите на приемлемых для Киева условиях, не будет требовать компенсации за транзит российского газа по тарифам ниже европейского уровня. Летом 2018 года "Нафтогаз" направил в арбитраж Стокгольма иск о пересмотре тарифа на транзит с 2013 года. Сумма требований оценивалась в $11,58 млрд без учета процентов.

Украинская компания заявляет, что с момента подписания контракта в 2009 году условия на газовом рынке Европы существенно изменились. Указанный в контракте тариф на транзит российского газа сейчас не соответствует европейским расценкам, поэтому "Нафтогаз" вправе требовать возмещения "убытков". Если российская сторона подпишет долгосрочное транзитное соглашение, то "украинские партнеры" готовы отказаться от претензий. По заявлениям Витренко, позиция "Нафтогаза" всесторонне поддерживается ЕК. После решения Европейского суда ограничить доступ "Газпрома" к OPAL, в этом нет никаких сомнений.

Объем в 60 млрд куб. м/г определен не случайно. Если транзит будет меньше, то эксплуатация огромной украинской ГТС становится экономически нецелесообразной. Из-за падения промышленного производства потребление газа на Украине резко снизилось, но ГТС необходима для обеспечения потребностей населения. Без российского газа поддерживать необходимое давление в ГТС для обеспечения внутренних потребностей станет крайне затруднительно и очень дорого.

"Газпром" перед выбором

Решение Европейского суда, ограничивающее доступ "Газпрома" к OPAL, стало ударом под дых российской компании. Используя большую зависимость "Газпрома" от европейского рынка, Брюссель готов оказать давление на "Газпром" и поддержать Украину в угоду Польше и за российский счет.

ЕС может позволить шантажировать Россию, угрожая ограничить импорт российского газа, поскольку европейские ПХГ сейчас заполнены почти на 100%. В Брюсселе надеются, что наличие больших запасов в европейских ПХГ не приведет к дефициту газа и его подорожанию, в случае обострения отношений с "Газпромом".

Большинство европейской бюрократии настроено антироссийски и выступает против развития экономических отношений между ЕС и Россией. В марте этого года Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой помимо всего прочего предлагается остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Европарламентарии призывают страны ЕС "выступить единым фронтом и продемонстрировать крепкую внутреннюю солидарность" ради достижения энергетической безопасности Европы. Среди них избыточно много лоббистов интересов США – в первую очередь американских производителей СПГ. С упорством, достойным лучшего применения, бюрократы из Брюсселя выступают против интересов европейских энергетических компаний.

После последних выборов в Европарламент, количество депутатов-евроскептиков значительно увеличилось, но новое руководство ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен готово ужесточить политику в отношении России. Опираясь на обновленное руководство в Брюсселе, Польша и нанесла серьезный удар не только по интересам "Газпрома", но и других наиболее экономически развитых стран ЕС – прежде всего Германии. Под угрозу ставится реализация второго проекта "Газпрома" и его европейских партнеров — "Северный поток-2", который уже построен на 80%.

"Газпрому" предстоит принять непростое решение: либо уступить шантажу со стороны ЕС и подписать долгосрочное соглашение с Киевом на кабальных условиях, либо пойти на конфликт с ЕС, существенно сократить транзит и поставлять через Украину газ в ограниченном объеме, в зависимости от роста потребности европейского рынка.