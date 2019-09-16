МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Цель достичь сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) до 70-75% от уровня 1990 года, заявленная РФ при подписании Парижского климатического соглашения, вполне реальна и даже может быть перевыполнена, заявил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика" руководитель группы, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. "Однако, двигаясь в этом направлении, важно тщательно оценить все плюсы и минусы, чтобы все было сделано с учетом условий и интересов нашей страны – как с экономической, так и социальной точки зрения", — сказал он.

Особое внимание участники встречи уделили проблемам обеспечения интересов социально-экономического развития страны в связи с реализацией Парижского климатического соглашения. Россия пока его не ратифицировала, но подготовка к этому сейчас ведется.

При выработке национальной политики в этом вопросе необходимо предусмотреть шаги не столько по ограничению выбросов, сколько по стимулированию поглощения ПГ. Сегодня актуальны срочные меры в сфере лесного хозяйства и развития лесоохраны – особенно с учетом того факта, что поглощающая способность лесов, 20% которых сосредоточено в России, является важнейшим фактором определения объема выбросов ПГ.

Важно добиться, чтобы методика расчета способности лесного фонда поглощать ПГ была точной, подчеркнули эксперты. Сейчас, согласно международным методикам, степень поглощения российских лесов почти в 2 раза ниже, чем, например, в соседней Финляндии и почти в 4 раза ниже, чем в Новой Зеландии. Что явно противоречит здравому смыслу.

Партнер консалтинговой компании Ernst&Young Антон Порядин подчеркнул, что Россия является абсолютным лидером по снижению эмиссии ПГ за период 1990-2017 гг. (49%). Суммарные инвестиции на реализацию мероприятий, способствовавших достижению этого показателя, составили 380 млрд долларов.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что нельзя использовать механизмы регулирования ПГ, которые приведут к увеличению финансовой нагрузки на базовые отрасли экономики, росту тарифов и ухудшению жизни населения – напротив, опыт зарубежных стран показывает целесообразность разработки защитных мер для энергоемких экспортоориентированных отраслей промышленности.