КАИР, 16 сен /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК должны срочно встретиться и договориться о компенсации дефицита нефти после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи, сообщил РИА Новости египетский эксперт по вопросам нефти Салах Хафез.

"Государства (члены — ред.) ОПЕК должны срочно встретиться и договориться о компенсации дефицита. У этого вопроса есть "побочные эффекты", потому что увеличение доли производства некоторыми государствами сегодня может осложнить отказ от этого впоследствии, после окончания кризиса, что может привести к другому типу кризиса. Однако приоритетом сейчас является сохранение стабильности на рынке и компенсация дефицита", — заявил Хафез.

По его словам, тот факт, что другие страны-производители нефти, такие как Нигерия, Ливия иВенесуэла, сталкиваются со сложностями, которые мешают их производству и экспорту, усугубляет кризис и мешает процессу компенсации.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп, говоря о компенсации дефицита из резервов США, не уточнил, за какое время США смогут это сделать.

"Такие государства, как Иран, конечно, будут стремиться воспользоваться этой ситуацией. Дефицит в поставках может подтолкнуть к более гибкому взаимодействию по санкциям против Ирана, по крайней мере, пока не стабилизируется ситуация. Но в то же время можно сказать, что несмотря на то, что США обвиняют Иран в том, что он стоит за нападением, любые военные действия или эскалация против Ирана увеличат потрясения на нефтяном рынке", — добавил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.