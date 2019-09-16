АНКАРА, 16 сен /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.

"Что касается помощи Саудовской Аравии, то, кстати говоря, в том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, или как сделал президент (Турции Реджеп Тайип — ред.) Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", — ответил Путин журналистам.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить — С-300 или С-400 — Путин сказал: "Пусть выбирают".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти в мире — Саудовская Аравия — после субботней атаки на заводы Saudi Aramco на нефтедобывающих проектах Абкайк и Хурайс заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.