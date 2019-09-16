МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в октябре вырастет по сравнению с сентябрем на 74 тысячи баррелей, до 8,843 миллиона баррелей в день, или на 0,8%, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в октябре ожидается на месторождении Permian — на 71 тысячу баррелей, до 4,485 миллиона баррелей в день. Добыча на Niobrara, на взгляд ведомства, вырастет на 12 тысяч, до 767 тысяч баррелей, на Bakken — на 2 тысячи, до 1,471 миллиона, а на Appalachia — на 4 тысячи, до 155 тысяч баррелей в день.

На Haynesville, по прогнозу EIA, уровень добычи останется на уровне в 42 тысячи баррелей в день.

Снижение при этом ожидается на месторождении Anadarko — на 9 тысяч, до 549 тысяч баррелей, и на Eagle Ford — на 6 тысяч, до 1,374 миллиона баррелей в день.

EIA также ожидает в октябре роста добычи газа на этих месторождениях — на 469 миллионов кубических футов, до 82,362 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в сентябре составляет 81,893 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в августе сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 142, до 7,95 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.