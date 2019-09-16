АММАН, 16 сен /ПРАЙМ/. Нефтедобывающие страны выиграли от нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил в понедельник РИА Новости преподаватель инженерного дела в нефтяной промышленности в университете Кувейта Салах аль-Мидхи.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

"Нефтедобывающие страны, в том числе Кувейт, все они выиграли в результате роста цен на нефть, спровоцированного событиями с Saudi Aramco, но в то же время страны-нефтепроизводители не желали такого развития событий, потому что в ОПЕК знают о несерьезности таких скачков, которые являются лишь реакцией на определенные происшествия, поэтому нет такого государства среди членов ОПЕК или стран мира, согласного с нападениями на жизненно важные объекты", — отметил эксперт.

Он напомнил, что такого скачка цен на нефть не было 30 лет. Аль-Мидхи сравнил эту ситуацию с тем, что случилось в 1991 году, когда Кувейт и Ирак приостановили добычу во время Второй войны в Персидском заливе.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.