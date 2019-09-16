ДОХА, 16 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия пригласит международных специалистов и сотрудников ООН для участия в расследовании нападений на ее нефтяные объекты 14 сентября, говорится в сообщении МИД королевства в Twitter.

"Королевство пригласит международных экспертов и сотрудников ООН, чтобы узнать правду и принять участие в расследовании. По результатам этого расследования королевство примет надлежащие меры для обеспечения его безопасности и стабильного развития", — отметил МИД.

Министерство призвало международное сообщество "со всей откровенностью противостоять деятельности, которая наносит урон мировой экономике".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.