ДОХА, 16 сен /ПРАЙМ/. Перебои в работе нефтяной промышленности в Саудовской Аравии, вызванные атаками дронов, не повлияли на работу НПЗ в соседнем Бахрейне, куда поступает нефть из королевства, говорится в сообщении Национального нефтегазового управления Бахрейна, размещенным Бахрейнским агентством новостей BNA.

"Работа нефтеперерабатывающих заводов Бахрейнской нефтяной компании BAPCO не прерывалась, события в Саудовской Аравии не повлияли на поставки нефтяной продукции на местный рынок", — отметили в управлении.

Ранее западные СМИ сообщили, что после нападения на саудовские нефтяные объекты в минувшую субботу королевство прекратило подачу нефти в соседний Бахрейн, из-за чего BAPCO перекрыла отдельные установки на НПЗ на острове Ситра, а также готовит танкеры для перевозки двух миллионов баррелей нефти из-за неработающего нефтепровода.

"Бахрейнские нефтяники поддерживают тесный контакт с коллегами на пострадавших от нападения объектах Saudi Aramco и продолжают оценивать потенциальные последствия для нашей операционной деятельности в Бахрейне, поставки сырой нефти на НПЗ компании BAPCO не прерывались, чтобы эксплуатационные потребности завода привести в соответствие с мерами, принятыми в плане обеспечения непрерывности его работы", — говорится в сообщении. В управлении уточнили, что этот план был введен в действие в ответ на инциденты, о которых стало известно из Саудовской Аравии 14 сентября.

"Все наши объекты продолжают работать безопасно и без всяких инцидентов. Мы держим в курсе наших ключевых акционеров, что будем делать в ответ на такие инциденты, и обновим наши планы в случае поступления новой информации", — добавили в управлении.