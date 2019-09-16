ВАШИНГТОН, 16 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов, и выступил за переговоры с королевством по этому вопросу.

"Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать (решение)", — сказал Трамп в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, давал ли он обещание одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.