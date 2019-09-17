КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года", — говорится в сообщении. При этом поставщик там не указывается.

"Нафтогаз" сообщил, что рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров по поставкам газа в новом году и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности.

Вместе с тем, директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что компания подготовилась к прохождению отопительного сезона.

"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовали физические поставки газа, которые не зависят от действий "Газпрома". Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло, что бы не делали наши северные коллеги", — цитирует Фаворова пресс-служба компании.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита "голубого топлива" в ЕС через Украину после 2019 года. Второй раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто. Новый раунд переговоров пройдет 19 сентября в Брюсселе, сообщал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.